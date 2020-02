„Weihwasser“ sorgt für noch mehr Nass

Lebendiger Roulett-Kessel: An Fantasie mangelte es den Jecken nicht, die sich für den Umtzug vorbereitet hatten. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Bühren. Der Bührener Narr ist wasserfest. Das haben hunderte Karnevalisten mehr als deutlich bewiesen, denn trotz Dauerregens, wie man ihn so zum Umzug noch nicht erlebt hat, kamen sie an die Strecke und bestaunten die Wagen und Fußgruppen, die sich bei der Zimmerei Thie in Bewegung gesetzt hatten. Eine Absage kam den Offiziellen nicht in den Sinn. „So lange es keinen Sturm gibt, findet der Umzug statt“, meinte Karnevalspräsident Joe Knagge, der mit Glocke den Tross anführte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.