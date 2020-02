Diebstahl: Mann auf frischer Tat ertappt

Symbolfoto: dpa

Emstek (her). Während er in einem Emsteker Kindergarten Geld aus einer Tasche im Mitarbeiterraum gestohlen hat, ist ein Mann von einer Frau auf frischer Tat ertappt und angesprochen worden. Der Täter gab die zehn Euro zurück und verließ schnell das Gebäude an der Anton-Wempe-Straße in unbekannte Richtung. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Freitag während der Abholzeit gegen 12.30 Uhr.



Bei der Person handelte es sich nach Angaben der Beamten um einen Mann zwischen 20 und 25 Jahren und südländischem Erscheinungsbild. Er hatte kurze dunkle Haare, dunkle Augen und trug einen ungepflegten Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Schirmmütze, schwarzer Steppjacke, dunkelblauer Jeans und vermutlich Sneakers. Er sprach deutsch mit Akzent.



Nach ersten Erkenntnissen war der Mann zuvor wohl auch im Altenheim in der Nähe unterwegs, verließ dieses jedoch auch, weil er erneut von Mitarbeitern angesprochen wurde.



Die Polizei fragt: Wer hat den Mann gesehen und kann Hinweise geben? Die Ermittler sind unter Tel. 04473/2306 zu erreichen. In diesem Zusammenhang weisen die Polizisten darauf hin, auf verdächtige Personen zu achten und Wertsachen nicht unbeaufsichtigt herumliegen zu lassen.