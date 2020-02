Ausschuss zeigt Spielstätten die Rote Karte

So könnte eine Nutzung aussehen: Dieser Erschließung der Fläche Riemann/Coma gab der Planungsausschuss der Gemeinde Emstek am Mittwoch mehrheitlich den Vorzug. Plan: Diekmann, Mosebach und Partner

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Was passiert auf dem ehemaligen Coma-Gelände in Emstek? Eine Frage, die seit der Schließung des Supermarktes in steter Regelmäßigkeit gestellt wird. Selbst wenn keine exakte Planung seitens des Investors, der auch die Fläche des Autohauses Riemann gekauft hat, vorliegt, hat der Planungsausschuss der Gemeinde Emstek am Mittwoch zumindest die Rahmenbedingungen festgelegt.