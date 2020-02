400 Urnen haben auf neuem Feld Platz

Erinnerungsstele: Auf dem Pfeiler aus Sandstein werden, Name, Geburtstag und Sterbedatum verewigt. Blumen und Kerzen können an dessen Fuß platziert werden. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Von einem Trend zu sprechen, ist sicherlich nicht ganz zutreffend. Dennoch: Die Nachfrage nach Urnenbestattungen ist da und darauf wurde in der Emsteker Pfarrgemeinde St. Margaretha reagiert. Grundsätzlich war es auch schon vorher möglich, statt im Sarg in einer Urne beigesetzt zu werden. Dies hatte aber auf einem klassischen Grab zu erfolgen, wie es in Südoldenburg die Regel ist. Das reine Urnenfeld gibt es erst seit wenigen Monaten und bislang wurden dort zwei Personen bestattet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.