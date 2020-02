Lücken mit Augenmaß schließen

Vier Parteien erlaubt: Die neuen Häuser an der Ladestraße in Emstek gehörten zu den ersten Bauvorhaben, nachdem der Hauptort überplant und die maximal möglichen Wohneinheiten festgelegt wurden. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek/Cappeln. Wenn es um wohnbauliche Nachverdichtung in den Orten geht, dann spalten sich bisweilen die Geister, so wie jüngst in Bösel. Zwei Etagen plus Staffelgeschoss, das gefällt nicht jedem Nachbarn, der ein Dreigiebelhaus in eingeschossiger Bauweise irgendwann in den 60er oder 70er Jahren errichtet oder später gekauft hat. Auch in Emstek stand man vor wenigen Jahren vor der Situation, dass an der Antoniusstraße ein Komplex mit 20 Wohneinheiten entstanden ist, der die Nachbarn nicht begeistert hat. In der Folge daraus haben sich Rat und Verwaltung daran gemacht, den Hauptort zu überplanen.