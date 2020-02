Mählmann wächst über Grenze hinaus

2,6 Hektar kommen nördlich des bestehenden Gemüsebaubetriebes auf Emsteker Grund unter Dach

Emsiges Treiben: Viel Betrieb herrscht schon jetzt auf der Baustelle entlang der Kreisstraße von Schwichteler nach Emstek. Nach und nach sollen dort mehrere Hallen, ein Gebäude mit Büro- und Sozialräumen sowie eine Tankstelle entstehen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Muldenkipper, Radlader und Fertigbeton-Lieferungen dominieren in diesen Tagen das Bild auf der Baustelle unweit der Umgehungsstraße in Westeremstek. Nördlich des bestehenden Betriebes errichtet dort das Gemüsebauunternehmen Mählmann mehrere neue Hallen sowie eine Tankstelle. Da sich die Cappelner Firma bislang bis unmittelbar an die Gemeindegrenze erstreckte und diese nun überschreitet, ist Emstek für die Bauleitplanung der zusätzlichen Gebäude zuständig. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.