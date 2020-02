Schleim und Kino sind absolute Renner

Hat den Durchblick: Franziska Diekmann freut sich, dass das Jugendforum in Emstek so gut angenommen wird. Gefragt sind auch die Bastel­angebote, bei denen solche Schriftzüge entstehen, wie die Leiterin hier präsentiert. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Franziska Diekmann ist angekommen, wie sie nach den ersten 100 Tagen als neue Leiterin des Emsteker Jugendforums für sich selber bilanziert. Das Halbjahresprogramm hat sie gemeinsam mit Maria Vorwerk auf den Weg gebracht und am Donnerstag ist die Anmeldefrist abgelaufen. Viele Veranstaltungen sind überbucht, sodass am Ende das Los entscheiden muss. „Am Montag, spätestens Dienstag, sollen alle Bescheid wissen, bei welchem Angebot sie dabei sind.“



