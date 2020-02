Neues Gesicht in Emsteker Schulleitung

Freut sich auf ihre Aufgaben: Tanja Döbbeler hat sich bereits vor einem Jahr in nötige Computerprogramme eingearbeitet. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Für die Schüler beginnt am Donnerstag erst wieder der Unterricht, ihre Lehrer hatten bereits am Mittwoch ihren ersten Arbeitstag nach den Zeugnisferien. Damit hat Tanja Döbbeler an der Oberschule auch offiziell ihren Dienst als Konrektorin angetreten. Die Stelle hat sie von Mechthild Stukenborg übernommen, die am Freitag in den Ruhestand verabschiedet wurde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.