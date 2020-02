Halener CDU nimmt im Rathaus Platz

Der neue Vorstand des CDU-Ortsverbands Halen mit Gemeindeverbandsvorsitzendem Arnold Gerdes (links) und Bürgermeister Michael Fischer (Zweiter von rechts): Annette Reinke (von links), Jens Bockhorst, Andre Niemann und Johannes Kalvelage. Foto: Dobelmann

Von Heinz-Günter Dobelmann



Emstek/Halen. Statt, wie sonst üblich, in einer Gaststätte, versammelten sich die Teilnehmer im Ratssaal und nahmen die Plätze der Ratsfrauen und -herren ein. Gemeindeverbandsvorsitzender Arnold Gerdes erklärte, man habe bereits in der Vergangenheit ungewöhnliche Orte für Versammlungen gewählt. Im vergangenen Jahr habe man sich beispielsweise im Gemüse- und Pflanzenhof Lüske in Höltinghausen getroffen.



So begrüßte Ortsverbandsvorsitzender Andre Niemann jetzt die Besucher und Bürgermeister Michael Fischer im Sitzungssaal der Gemeinde Emstek. Neben Berichten standen Neuwahlen und ein Vortrag des Bürgermeisters zur aktuellen Arbeit von Rat und Verwaltung im Mittelpunkt.