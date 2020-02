Er verkündet seit 60 Jahren das Evangelium

Feierten gemeinsam: Pfarrrer em. Aloys Bornhorst (links) und mit Weihbischof Wilfried Theising am Altar. Foto: Ludger Heuer

Emstek (mt). Auf den Tag genau vor 60 Jahren, am 2. Februar1960, hatte Aloys Bornhorst im Hohen Dom zu Münster die Priesterweihe empfangen. Gestern feierte der Geistliche in Emstek sein diamantenes Priesterjubiläum.



Nach ersten Stationen als Kaplan in Lindern und Vikar in Goldenstedt und Barßel hatte er 30 Jahre als Pfarrer in St. Jakobus Lutten gewirkt. Seit 2004 lebt Bornhorst als Emeritus in Emstek, wo er sich ebenfalls bis heute aktiv in die Gemeinde einbringt. Als sich am Sonntag seine Gemeinde St. Margareta mit viel Applaus in einem Festgottesdienst bei dem 90-Jährigen für diese Jahre bedankte und mit ihm sein diamantenes Priesterjubiläum feierte, war es, wie es sich der Pfarrer im Vorfeld gewünscht hatte.