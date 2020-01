Dürfen es ein paar Cent mehr oder weniger sein?

Ich hab‘s passend: Die mühsame Kleingeldzählerei könnte nach den Überlegungen der EU vereinfacht werden, wenn es keine 1- und 2-Cent-Münzen mehr gibt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. „Darf es eine Scheibe mehr sein?“. Diesen Satz hat sicherlich jeder schon einmal gehört, der beim Fleischer seinen Aufschnitt bestellt. Auf das Gramm genau ist die Schinkenwurst nun mal nicht so einfach zu schneiden, wohl aber auf den Cent genau abzurechnen. Viel Kleingeld und deshalb überlegt man bei der Europäischen Union in Brüssel, grundsätzlich auf die kleinsten Einheiten von einem und zwei Cent in Zukunft zu verzichten. Für Maria Moors von der gleichnamigen Schlachterei in Emstek wäre es vermutlich eine kleine Erleichterung, denn zweimal pro Woche holt sie mehrere Rollen Hartgeld von ihrer Bank. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.