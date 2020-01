56-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Foto: Max Meyer

Halen (max). Am Mittwochmittag ist ein 56-Jähriger aus Cloppenburg bei einem Unfall auf der B213 in Halen leicht verletzt worden. Der Cloppenburger fuhr mit seinem Peugeot gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße Richtung Cloppenburg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, ist er offenbar kurze Zeit unkonzentriert am Steuer gewesen. Daraufhin habe er die Kontrolle über das Auto verloren. Er geriet von der Straße, schleuderte über die Gegenfahrbahn und landete im angrenzenden Graben. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum. Der 56-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Er wurde an der Unfallstelle von den Rettungskräften behandelt und anschließend ins Cloppenburger Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.