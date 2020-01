Schwierige Bergung im Autobahndreieck

Symbolfoto: dpa

Emstek (mab). Nach einem Lkw-Unfall ist das Autobahndreieck Ahlhorner Heide für mehrere Stunden gesperrt worden. Grund dafür sind die aufwändigen Bergungsarbeiten gewesen. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, passierte der Unfall bereits am Montagabend: Der 56-jährige Fahrer eines Sattelzuges wollte von der A29 auf die A1 in Richtung Bremen auffahren. Offenbar war der Lkw-Fahrer aber im Autobahndreieck zu schnell unterwegs. Der Sattelzug geriet von der Fahrbahn und stieß gegen die Schutzplanken. Der Lkw geriet in Schräglage und steckte fest. Der Fahrer blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.



Die Bergung des Lkw gestaltete sich allerdings schwierig. Denn der Sattelzug war mit Porenbetonsteinen mit einem Gesamtgewicht von 24 Tonnen beladen. Für die Bergung musste ein Spezialkran angefordert werden. Durch die ungünstige Lage wurde nicht nur die Auffahrt zur A1 gesperrt, sondern auch die Abfahrt von der A1 in Richtung Oldenburg. Erst am Dienstagmorgen konnte der Lkw geborgen und abtransportiert werden. Die Sperrung von der A29 in Richtung blieb allerdings bestehen. Die Schutzplanken waren derart beschädigt, dass sie repariert werden mussten. Die Gesamthöhe des Unfallschadens schätzt die Polizei auf 45.000 Euro.