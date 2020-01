Pfarrer Bornhorst ist gerne „einer mehr“

Am Sonntag, 2. Februar, feiert der 90-Jährige sein diamantenes Priesterjubiläum in St. Margaretha Emstek

Mit Stock, Hut und Jacobus im Arm: Pfarrer em. Aloys Bornhorst ist den Weg nach Santiago de Compostela im Norden Spaniens mehrfach gewandert. Die Muschel an Stab und Kopfbedeckung gilt als Erkennungszeichen der Pilgerer. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Der 90. Geburtstag mit vielen Gästen liegt gerade erst hinter Pfarrer em. Aloys Bornhorst, da steht das nächste Großereignis vor der Tür: Am 2. Februar feiert er sein diamantenes Priesterjubiläum. Zusammen mit sieben weiteren Männern aus dem Offizialatsbezirk Oldenburg hat er vor 60 Jahren die Priesterweihe im Dom zu Münster empfangen. Drei leben noch und neben Bornhorst werden in Friesoythe Herbert von Merveldt und in Bakum der aus Bürgermoor stammende Josef Mayhaus diesen Festtag begehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Emstek:

26.01.2020 | Kameras ersetzen klassische Außenspiegel