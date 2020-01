Kameras ersetzen klassische Außenspiegel

Emsteker Verwaltungsspitze erhält Einblicke in modernes Transportwesen bei Spedition Hüsing in Garthe

Probesitzen: Bürgermeister Michael Fischer durfte am Steuer eines Lkw Platz nehmen. Zuvor hatte Philipp Hüsing (Mitte), Geschäftsführer der gleichnamigen Spedition, den Verwaltungschef und die Emsteker Amtsleiter Franz-Josef Rump, Bernd Michael Lüske (von links), Reiner kl. Holthaus und Richard Cloppenburg (von rechts) über das Betriebsgelände in Garthe geführt. Foto: Linda Eckhoff

Garthe (mt). Dass es sich beim Transportwesen um ein vor allem schnelllebiges, aber auch hartes Geschäft mit hohem Konkurrenzdruck handelt, durften Emsteks Bürgermeister Michael Fischer und die Amtsleiter der Gemeindeverwaltung bei ihrem aktuellen Firmenbesuch in der Spedition Hüsing erfahren. Geschäftsführer Philipp Hüsing, dessen Urgroßmutter Maria Hüsing die Firma vor 60 Jahren mit ihren Söhnen Ewald und Günther aufbaute, empfing die Führungsebene der Gemeinde Emstek auf dem Firmengelände in Garthe.