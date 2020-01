Wendemanöver missglückt: Fünf Verletzte auf B72

Foto: Theo Hinrichs

Emstek (mab). Ein riskantes Wendemanöver auf der Bundesstraße 72 bei Emstek hat nach ersten Erkenntnissen am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Dabei wurden fünf Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Eine 30-Jährige war auf der B72 unterwegs, als sie offenbar bemerkte, dass sie in der falschen Richtung unterwegs war. Sie wollte mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 72 wenden. Ein entgegenkommender 31-Jähriger konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sein Auto prallte in die Seite des wendenden Wagens der 30-Jährigen, der wiederum in ein weiteres Auto geschleudert wurde.



Die 30-Jährige, ihre Beifahrerin (47) und der 30-Jährige wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Einsatzkräfte der Emsteker Feuerwehr mussten die Frauen aus dem Unfallwrack befreien. Die Personen in dem dritten Auto, eine 31-Jährige und ein 14-jähriger Beifahrer, wurden leicht verletzt. Ein Großaufgebot von Rettungskräften kümmerte sich um die Verletzten, die in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Im Kofferraum der 30-Jährigen wurden zwei Hundewelpen entdeckt, um die sich ein Tierarzt kümmerte. Die B72 wurde die Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.