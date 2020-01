Klang kann falschen Ausweis enttarnen

Gescannt: Nicht nur ausländische Dokumente kann das Prüfgerät lesen, auch der deutsche Personalausweis wird erkannt und in diesem Fall als echt befunden. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Der Laie erkennt keinen Unterschied zu einem echten rumänischen Personalausweis, doch im Meldeamt der Gemeinde Emstek war sofort aufgefallen, dass etwas mit der ID-Card des Moldauers nicht stimmte. Und nicht nur bei diesem Exemplar, sondern auch bei dem Ausweis des Landsmanns neben ihm und zwei weiteren Männern, die im Foyer gewartet haben. Allesamt werden des Landes verwiesen und mit einer Einreisesperre belegt.



Vier Fälschungen auf einmal, das war auch für die Sachbearbeiterin Daniela Thobe neu, wenngleich sie im vergangenen Jahr einige Falsifikate aus dem Verkehr gezogen hat. "Optik, Haptik und sogar der Klang geben Aufschluss", sagt die 43-Jährige.