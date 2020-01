Kulturkreis plant sommerliches Mittagskonzert

Die Mitglieder des Kulturkreises: Lutz Kaminski (von links), Franz-Josef Emke, Aloys Pöhler, Sigrid Tebben, Walter Blömer, Sigrid Ortmann, Werner Espelage und Heike Kulessa. Auf dem Foto fehlen Astrid Brüning-Bieder und Leslie Pöhler. Foto: Sigrid Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Höltinghausen. Der „Kulturkreis Höltinghausen und umzu“ sein Jahresprogramm zusammengestellt. Dazu laden die Organisatoren in den Kulturpavillon „Hölker Häuhner Huus“ die Baumschule Pöhler ein. Den Auftakt macht bereits am kommenden Sonntag, 19. Januar, um 17 Uhr die Veranstaltungsreihe „Lebensformen im Alter“, bei der verschiedene Arbeits-, Lebens- und Wohnprojekte wie der Mehrgenerationenhof in Lastrup-Hammel sowie das Wohnprojekt Kaspershof in Oldenburg vorgestellt werden. Zum sommerlichen Mittagskonzert lädt der Gospelchor St. Andreas aus Cloppenburg für Sonntag, 5. Juli, um 11 Uhr ein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.