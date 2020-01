Bürgermeister sieht „goldene 20er Jahre“

Begrüßten 400 Gäste: Norbert Kuhn (stellvertretender Bürgermeister, von links), Reinhard Sündermann (Ratsvorsitzender), Pastor Heinrich Petersen, Pastoralreferent Björn Thedering, Bürgermeister Michael Fischer, Peter Kleene (stellvertretender Bürgermeister) Landrat Johann Wimberg, Landtagsabgeordneter Christoph Eilers und Erster Gemeinderat Reiner kleine Holthaus. Foto: Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Emstek. Zu einem festlichen Neujahrsempfang in die Aula der Oberschule hatte am Freitagabend die Gemeinde Emstek eingeladen und für ihre Bürgerinnen und Bürger buchstäblich den roten Teppich ausgerollt. Musikalisch empfangen wurden sie durch das Ensemble „Cäcilia Five". Bürgermeister Michael Fischer und seine Frau Daniela ließen es sich nicht nehmen, alle Gäste persönlich zu begrüßen. Gut 400 Gäste waren der Einladung des Rates und der Verwaltung der Gemeinde Emstek gefolgt.