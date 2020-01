Emstek nimmt Millionen in die Hand

Soll ausgebaut werden: Alle Grundstücksgespräche sind an der Ortsdurchfahrt in Höltinghausen noch nicht abgeschlossen. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. „Für 2020 und die folgenden Jahre wurden in 2019 wesentliche Weichen für zahlreiche notwendige Hochbaumaßnahmen gestellt“, sagt Emsteks Bürgermeister Michael Fischer in einem Ausblick. Im Kindertagesstättenbereich sind das die Neubaumaßnahmen in Emstek, Höltinghausen und Hoheging. Wann was umgesetzt wird, wird sich „an den faktischen Notwendigkeiten orientieren und entsprechend priorisiert“, so Fischer. Die Ortsdurchfahrt Höltinghausen kann eine der wichtigsten Maßnahmen im Tiefbaubereich 2020 werden. Entsprechende Fördermittel in Höhe von rund 900000 Euro sind seitens des Landes Niedersachsen zugesagt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.