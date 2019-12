2019 hat Emstek viele Weichen gestellt

Dreiländereck ist in die Dorfentwicklung aufgenommen worden / Blühstreifenprojekt wird fortgesetzt

Planung läuft: Die Dörfergemeinschaft Hoheging, Kellerhöhe und Bürgermoor ist in die Dorfentwicklung aufgenommen worden. Ein Workshop speziell für Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene findet am Freitag, 3. Janur, im Pater-Titus-Haus statt. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Wenn Emsteks Bürgermeister Michael Fischer auf das Jahr 2019 blickt, dann tut er dies mit einer recht zufriedenen Grundstimmung. „Die Wirtschaft hat sich gut entwickelt“, sagte er im Jahresabschlussgespräch mit der Münsterländischen Tageszeitung. Das bedeutet gleichzeitig, dass auch die Gewerbesteuer ordentlich fließt und am Ende deutlich über dem Ansatz vom Jahresbeginn liegen wird. Die guten Zahlen sind aber auch darauf zurückzuführen, dass nicht alle Maßnahmen umgesetzt wurden. „Es stehen große Aufgaben in den kommenden Jahren an.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 31. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.