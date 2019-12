Lang gehegte Wünsche rücken näher

Volksbank Emstek verteilt 25952,62 Euro an Vereine und Einrichtungen aus der Gemeinde Emstek und der Region

Geldsegen: Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen und sozialen Einrichtungen freuten sich über die Reinerträge aus dem VR-Gewinnsparen. Foto: © Volksbank Emstek

Aus der Lokalredaktion



Emstek. Seit über 60 Jahren ist das Gewinnsparen ein Klassiker, der Spannung und Sparen miteinander verbinde. Von jedem Los in Höhe von fünf Euro werden vier Euro gespart, ein Euro ist das Losentgelt für die Lotterie. Es gibt Geldgewinne zwischen vier und 25000 Euro. Außerdem finden Zusatz- und Sonderverlosungen mit Sachpreisen statt.