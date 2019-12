Neuem Leiter mangelt es nicht an Arbeit

Auf Franz-Josef Rump kommen im Emsteker Bauamt einige Aufgaben in den kommenden Jahren zu

Es gibt viel zu tun: Franz-Josef Rump (rechts) hat zum 1. Dezember die Leitung des Bauamtes bei der Gemeinde Emstek übernommen. Vor fünf Jahren wurde er zunächst als Klimaschutzmanager in der Verwaltung von Bürgermeister Michael Fischer (links) eingestellt. Foto: erk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Von einem guten Jahresabschluss spricht Emsteks Bürgermeister Michael Fischer, wenn er in die Bilanz blickt. Die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln kräftiger als veranschlagt und gleichzeitig sind eingeplante Maßnahmen noch nicht zum Zuge gekommen. Das bedeutet gleichermaßen, dass in den kommenden Jahren einiges auf die Gemeinde zukommen wird – besonders an Baumaßnahmen. Dafür sieht man sich aber gut gerüstet, denn als Nachfolger für den vor wenigen Wochen in den Ruhestand verabschiedeten Theo Eveslage hat Franz-Josef Rump die Leitung des Bauamtes übernommen.