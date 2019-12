Grenzenlos kreativ in Wort und Bild

Maria Zumholz gibt Unterricht, arbeitet als Designerin, Illustratorin und Malerin und leitet die Kinderzeitung

Großformatig: Aus mehreren Einzelbildern entstand die Szene aus einem Ballsaal. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Ihre Inspirationen findet Maria Zumholz überall. Bei einem Spaziergang, beim Blättern in einer Zeitschrift oder wenn die Schwägerin zu Besuch ist und es sich lässig in Großmutters altem Sessel bequem macht. Dann entstehen in ihrem Kopf schon Bilder, die sie, wenn sie denn Zeit hat, auf die Leinwand respektive Pappe bringt. Wenn sie die Zeit hat! Denn die Diplomdesignerin kann über Langeweile nicht klagen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.