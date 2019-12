Druck auf Unternehmen wächst weiter

Entscheidungshilfe: Mit der HR-Trendstudie 2020 stellen Dr. Clemens Schwerdtfeger (links) und René Alexander Wessels ein Nachschlagewerk vor, das bei der Entwicklung eigener Strategien Denkansätze geben soll. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Neue Mitarbeiter zu gewinnen, stellt für den Mittelstand angesichts des oft zitierten Fachkräftemangels eine Herausforderung dar. Ebenso wichtig ist es aber, sein qualifiziertes Personal zu binden. Wie dies gelingen kann und wie in den Unternehmen dieser Region damit umgegangen wird, das hat die Personalberatung Dr. Schwerdtfeger aus Emstek in der Studie „HR-Trends 2020“ ausgewertet. 500 Betriebe wurde dafür in Norddeutschland kontaktiert, wie es am Donnerstag bei der Vorstellung in Emstek hieß. 94 Prozent von ihnen nehmen den Fachkräftemangel deutlich wahr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.