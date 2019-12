Bläserklang und Glühweinduft lockten an

Heiße Sache: Der Glühwein wurde direkt aus dem „Zauberkessel“ serviert. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Der Bläserklang war noch einen Kilometer entfernt zu hören und er hat vielleicht den einen oder anderen Besucher noch auf den Weihnachtsmarkt nach Emstek gelockt, denn zwischenzeitlich war es alles andere als gemütlich auf dem Innenhof der „Alten EVG“. Dass aber noch in der Dämmerung so viele Menschen gekommen waren, dürfte man als positives Signal und als Anerkennung der ehrenamtlich engagierten Vereine und Gruppen werten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.