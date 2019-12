Ersten Auftritt mit Bravour gemeistert

Gemeinschaftlicher Gesang: Alle Gruppen des Abends wurden zum Massenchor zusammengefasst. Foto: Michael Menke

Höltinghausen (mt). „Advent ist ein Leuchten, ein Licht in der Nacht“, diesem Motto sind die Höltinghauser Musik- und Gesangsgruppen gefolgt und stimmten die Besucher in der voll besetzen Kirche St. Aloysius auf die Weihnachtszeit ein. Moderator Erhard Gebauer hob zu Beginn des Konzertes hervor, dass in dem Gotteshaus an vielen Tagen im Jahr Gemeinschaft gestaltet und erlebt werden können. Trauer, Freude, Feste und auch Konzerte habe diese Kirche bisher erleben dürfen, „gut, dass wir sie haben“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 9. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.