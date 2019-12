Neue Leitung, neues Programm, neue Zeit

Spielen sich die Kugel zu: Franziska Diekmann (rechts) übernimmt die Leitung von Julian Blanke (links). Klaus Karnbrock, Michael Fischer, Reiner kleine Holthaus (Erster Gemeinderat) und Maria Vorwerk (Jufo, weiter von links) kamen zur offiziellen Verabschiedung und Begrüßung ins Jugendforum. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Wechsel im Jugendforum (Jufo) Emstek: Nach fast acht Jahren gibt Julian Blanke die Leitung des Treffs ab. Seine Nachfolgerin ist Franziska Diekmann. „Vieles wurde in dieser Zeit zusammen mit dem ,Jufo-Urgestein‘ Maria Vorwerk auf die Beine gestellt“, blickte Emsteks Bürgermeister Michael Fischer auf die zurückliegende Zeit. Der Wunsch Blankes, seinen beruflichen Schwerpunkt zu verlegen, bevor er „Berufsjugendlicher“ werde, könne er aber gut nachvollziehen. Mit dem Leitungswechsel wurden am Freitag auch die Öffnungszeiten erweitert. Sie gehen jetzt von 19 bis 22 Uhr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App