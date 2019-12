Autobahnpolizei kassiert Führerscheine

Symbolfoto: dpa

Bakum/Emstek (mab). Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 1 hat die Autobahnpolizei am Mittwochabend gleich mehrere Führerscheine beschlagnahmt. In Höhe Bakum stoppten die Beamten einen Transporter mit Berliner Zulassung. Am Steuer: Ein 47-Jähriger aus Emstek. Mit an Bord waren fünf weitere Männer. Bei der Kontrolle händigte der Emsteker einen italienischen Führerschein aus. Nur: Die Fahrerlaubnis ist ungültig. Dementsprechend durfte der Emsteker die Fahrt nicht mehr fortsetzen. Ehe sich ein 38-jähriger Mitfahrer ans Steuer setzen durfte, kontrollierten die Beamten auch dessen Fahrerlaubnis. Auch hier handelte es sich um einen italienischen Führerschein, der zur Beschlagnahmung ausgeschrieben war.

