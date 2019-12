Gemeinde sagt Leerstand den Kampf an

Da steht‘s drin: Michael Fischer (Mitte), Erster Gemeinderat Reiner kleine Holthaus (links) und Kämmerer Bernd-Michael Lüske zeigen die Homepage mit der Immobilie an der Halener Straße als erstem Eintrag. Für Besitzer und Interessenten soll es eine einfache Möglichkeit sein, Kontakte herzustellen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Die Anfragen gibt es in gewissen zeitlichen Abständen im Emsteker Rathaus. Gibt es eine verfügbare Immobilie? Oder noch entscheidender: Wem gehört Haus X? Denn der Datenschutz macht Antworten nicht so einfach möglich. Um künftig Informationen zu bündeln, hat die Verwaltung ein Leerstandsmanagement gestartet und einen Bereich auf der Homepage www.emstek.de eingerichtet.



„Wir wollen eine niederschwellige Plattform anbieten. Das Rad muss dabei nicht neu erfunden werden", verweist Bürgermeister Michael Fischer auf Angebote in anderen Kommunen.