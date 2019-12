Landfrauen feiern gelungene Premiere

Zufriedener Vorstand: Monika Knagge, Maria Menke, Angela Timmen und Irmgard Lüske freuten sich über die gute Stimmung.Foto: sl

Von Sigrid Lünnemann



Garthe. Zahlreiche Fackeln und weihnachtliche Windlichter haben den Gästen des ersten und nicht öffentlichen Weihnachtsmarktes der Landfrauen Emstek den Weg gewiesen. Zudem wurden wurden die Landfrauen und ihre Partner auf dem Hof Knagge in Garthe mit einer echten selbstgemachten Spezialität begrüßt: warmer Zipfelmützenlikör mit Pflaume.