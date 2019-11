Mit einer Unterschrift in der Abo-Falle

Regelmäßig versuchen dubiose Verlage bei Geschäftsleuten Anzeigen mit geringem Nutzwert einzuwerben

Viele Trittbrettfahrer: Das Original hält Emsteks Erster Gemeinderat Reiner kleine Holthaus (rechts) in den Händen. Es wurde in Zusammenarbeit mit Hardy Rieger (links) erstellt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Die Anrufe kommen regelmäßig bei den Firmen und der Inhalt der Gespräche ist immer ähnlich: „Soll Ihre Anzeige in der Info-Broschüre so wieder erscheinen?" Allerdings handelt es sich dabei nicht um das bekannte Heft, das von der Emsteker Gemeindeverwaltung herausgegeben wird, sondern um gesonderte Produkte, deren Werbewirkung angesichts der Auflage und des Verbreitungsgebietes zumindest infrage gestellt werden darf. Sogar zwei Anrufe von unterschiedlichen Verlagen bekam Hardy Rieger in der vergangenen Woche und da hatten sie gleich den Richtigen am Apparat.