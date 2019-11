Musiker zaubern Landschaften in die Köpfe

Mehrere hundert Freunde der Blasmusik füllen sämtliche Bänke der Emsteker Pfarrkirche St. Margaretha

Gefüllter Chorraum: Das stattliche Orchester hatte sich gut auf den Auftritt in der Kirche vorbereitet, der dem Jahreskonzert im März längst ebenbürtig ist. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Gewaltiger hätte der Einstieg in das Kirchenkonzert des Blasorchesters Emstek kaum sein können. Mit Rienzi aus der Feder von Richard Wagner eröffneten die Musiker um Dirigent Thorsten Meyer die mehr als einstündige Darbietung, und als der letzte Takt der Ouvertüre verklungen war, huschte ein zufriedenes Lächeln über die Lippen des Stabführers. Keine Frage: Er war mit der Leistung zufrieden.