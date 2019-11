Betrunkener verursacht mehrere Unfälle

Symbolfoot: dpa

Bühren (mab). Eine nächtliche Unfallserie im Emsteker Ortsteil Bühren mit einem Gesamtschaden von rund 23.000 Euro beschäftigt derzeit die Polizei. Unter Verdacht steht ein 47-Jähriger aus den Niederlanden - außerdem soll er betrunken am Steuer gesessen haben.



Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 47-Jährige mit seinem weißen VW Transporter zwischen Mitternacht und 7 Uhr auf der Penkhusener Straße unterwegs war. Dabei sei er nach rechts von der Straße geraten und dann gegen einen Baum gestoßen. Anschließend soll er zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet sein, um nur wenig später wieder zurückzukehren - und zwar mit einem Radlader. Damit versuchte der Niederländer, den Transporter zu bergen und abzuschleppen. Doch dabei passierten offenbar weitere Unfälle - unter anderem wurde ein Telefonmast beschädigt.



Die Schäden sind am Sonntagmorgen von Anwohnern entdeckt worden. Noch während die Polizei gegen 9.20 Uhr mit der Unfallaufnahme an der Penkhusener Straße beschäftigt war, fuhr der 47-Jährige an den Beamten mit einem anderen Fahrzeug vorbei. Diese wurden wiederum auf den Niederländer aufmerksam und stoppten ihn. Bei der Kontrolle war schnell deutlich, dass der Niederländer betrunken am Steuer saß. Der Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,8 Promille.



Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 47-Jährige für die nächtlichen Schäden verantwortlich sein könnte. Tatsächlich wurde nur wenig später der beschädigte weiße Transporter auf einem Hof in der Nähe entdeckt.



Dem Niederländer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafverfahren - wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und der morgendlichen Trunkenheitsfahrt. Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugenhinweise unter Telefon 04471/18600.