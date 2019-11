Beifahrerin schwer verletzt

Foto: Thomas Vorwerk

Westeremstek (erk). Schwer verletzt wurde am Freitag gegen 8.30 Uhr die Beifahrerin in einem VW Golf bei einem Verkehrsunfall in Westeremstek. Der Wagen war in Richtung Cloppenburg unterwegs, als eine Frau mit ihrem VW Bulli von Westeremstek kommend die Landesstraße in Richtung Niedriger Weg überquerte und den Pkw übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Bulli auf die Fahrerseite kippte. Die Kreuzung war während der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Ob und wie schwer die weiteren Beteiligten verletzt wurden, im Bulli saß auch ein Kind, ist aktuell nicht bekannt.