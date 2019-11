Mächtigen Wagner-Klängen folgt Pop

Hoch konzentriert: Die Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters Emstek bereiten sich intensiv auf das Kirchenkonzert am Sonntag, 24. November, in der Emsteker Pfarrkirche vor. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Vom Geheimtipp zum festen Datum im Konzert-Kalender der Blasmusikfreunde hat sich das Kirchenkonzert des Emsteker Blasorchesters entwickelt und so dürfte es wieder ein rappelvolles Gotteshaus in Emstek geben, wenn am Sonntag, 24. November, um 17 Uhr die ersten Takte in St. Margaretha erklingen.



Für Dirigent Thorsten Meyer ist es die perfekte Gelegenheit, außerhalb der kirchlichen Hochfeste die Neugotische Kirche als Bühne zu nutzen und dabei nicht nur Choräle und Kirchenlieder zu Gehör zu bringen, sondern auch weiteres Material zu spielen. Gleichwohl: Mitsingen ist an passender Stelle ausdrücklich erwünscht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.