Emsteker Landtag wird größer und besser

Narren reißen die Regierungsgeschäfte im Rathaus an sich und verkünden große Projekte für ihre Amtszeit

Machtlos: Trotz heftiger Gegenwehr überwältigten die Bührener Narren den Bürgermeister Michael Fischer und rissen den Rathausschlüssel an sich. Foto: Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Emstek. Mit der musikalischen Unterstützung von Musikerinnen und Musikern aus Bühren und Höltinghausen stürmten die Bührener Narren am Freitag das Emsteker Rathaus. Mit ihren Cityrollern näherten sie sich am Abend im Schutz der Dunkelheit, stärkten sich mit einem Umtrunk in der benachbarten Apotheke und starteten den ersten Angriff auf das Rathaus. Bürgermeister Michael Fischer und seine treuesten Ratsmitglieder waren im Vorfeld nicht untätig gewesen. Der Eingang war versperrt und so blieb den Narren nur der Weg über den Rathausbalkon.