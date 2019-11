FSJ: Viele Aufgaben mit vielen Freiheiten

Gut zu tun: An Arbeit mangelt es Jonas Oltmann nicht, zumal er aktuell während der Buchausstellung kräftig mit anpackt. Darüber hinaus ist er in der Kleiderkammer, im Fahrdienst und in der Firmvorbereitung sowie der Grundschule aktiv. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Zweimal pro Woche zieht es Jonas Oltmann in die Emsteker Grundschule. Als FSJler der katholischen Kirchengemeinde hilft er dort in der Nachmittagsbetreuung bei den Hausaufgaben und es könnte durchaus sein, dass er in ein paar Jahren dauerhaft in einer Grundschule anzutreffen ist. Die vergangenen Wochen haben ihn in seiner Entscheidung bestärkt, ein Lehramtsstudium aufzunehmen.



Die Idee ist nicht gänzlich neu für ihn, aber als er im Sommer sein Abitur an der BBS am Museumsdorf mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik abgelegt hat, war er sich noch nicht ganz sicher, welchen Studiengang er belegen soll.