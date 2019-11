Stiftung lässt für die gute Sache auftischen

Für den guten Zweck: Hubertus Aumann, Vorsitzender der Bürgerstiftung, freute sich, einmal mehr in einen voll besetzten Saal blicken zu können. Das Benefizdinner dient nicht nur dazu, Geld für die Stiftung zu generieren, es soll auch ein geselliges Ereignis sein, bei dem Werbung für die Einrichtung gemacht wird und Kontakte geknüpft werden. Foto: Sigrid Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Emstek/Schneiderkrug. Das Benefizessen der Emsteker Bürgerstiftung hat sich in den vergangenen Jahren zu einer beliebten Tradition entwickelt. Nach Musical-Klängen, Märchenerzählungen oder auch Frank-Sinatra-Songs war am Samstagabend der Western-Style unter dem Motto „Feuerwasser & Musik" im wahrsten Sinne des Wortes tonangebend. Die bestens aufgelegte Band „Sitting Bull", ein gelungenes Vier-Gänge-Menü und das gemütliche Ambiente im Roadhouse in Schneiderkrug sorgten für einen rundum gelungenen Abend.