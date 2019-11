Traktor samt Anhänger gerät in Brand

Foto: Hinrichs

Gemeinde Emstek (th). Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntagmittag ein Traktor auf dem Gelände eines Substrawerkes in Gartherfeld in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen griff das Feuer bereits auf einen direkt anliegenden Haufen Stroh über. Neben der Emsteker Feuerwehr wurden Einsatzkräfte aus Cloppenburg und Ahlhorn alarmiert. Insgesamt 100 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen wurden zur Brandstelle gerufen. Der Brand des Traktors mit Anhänger konnte schnell gelöscht so wie auch das gebrannte Stroh.