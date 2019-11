Im Bürgerpark geht es auf die große Bühne

Zweiter Abschnitt im Mehrgenerationenpark nimmt Formen an und soll noch in diesem Jahr fertig werden

Bühne und Tribüne: Große Felsquader bieten auf mehreren Ebenen Platz für Chöre und Orchester. Sie können aber auch Sitzgelegenheiten für Zuschauer sein. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Gut voran kommen die Bauarbeiten im Bürgerpark in Emstek. Das Amphitheater ist so gut wie fertig, es fehlt nur noch ein Geländer an der Rückseite der obersten Plattform. Auch die Zuwegungen sind gepflastert. Parallel wird an der Elektrik gearbeitet, denn wenn es in Zukunft Großveranstaltungen im ehemaligen Krankenhauspark geben wird, dann soll es auch an Beleuchtung und Beschallung nicht fehlen.