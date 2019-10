Geschäftsleute machen das Licht aus

Was wäre Emstek ohne den Einzelhandel? / Aktion am Wochenende soll die Kundschaft zum Nachdenken anregen

Es gibt hier nichts zu sehen: Alfons Böckmann (von links), Claus Frye-Büssing, Günter Thölking und Peter Kleene haben schon einmal testweise damit begonnen, ein Schaufenster zu verhüllen. Foto: Thomas Vorwerk

Emstek - Von Thomas Vorwerk



Emstek. Schaufenster zuhängen. lichter aus. Was auf den ersten Blick eher als eine Anti-Werbung anmutet, hat einen tieferen Sinn und wird nach Meinung der Mitglieder des Handels- und Gewerbevereins (HGV) seine Wirkung nicht verfehlen. Denn die Botschaft lautet: Was wäre Emstek ohne seine Einzelhandels- und Handwerksbetriebe. Das sollen die Kunden nachfühlen, wenn sie von Freitag bis Sonntag keine bunt abgestrahlten Auslagen sehen und auch die Leuchtreklamen über den Eingängen dunkel bleiben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 29. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.