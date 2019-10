Bergers haben Familienleben hoch drei

Stolze Eltern: Sven und Daniela Berger freuen sich über ihre Kinder Lukas, Lena und Lotta (von links). Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Harte zwölf Monate mit einem Minimum an Schlaf liegen hinter Daniela und Sven Berger, „doch wenn ich ins Kinderzimmer komme und angelächelt werde, ist alles vergessen“, ist die stolze Mutter begeistert. Ein Kind hatten sich die beiden immer gewünscht, doch heute vor genau drei Jahren gab es das Glück gleich im Dreierpack, als Lukas, Lena und Lotta im Oldenburger Krankenhaus geboren wurden.



Neben diesen schönen Seiten haben die beiden aber auch andere Erfahrungen gemacht. Vater Sven ist nicht auf den Mund gefallen, wenn Neugierige allzu aufdringlich werden. „Sind das Drillinge?" Darauf hat er die passende Antwort: „Nein, Vierlinge. Das hässliche Kind bleibt immer zu Hause."