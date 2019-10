Emsteks Ortsmitte ist sechs Wochen dicht

Kein Durchkommen: Weit vor den Ortstafeln werden die Autofahrer seit Mitte der Woche auf die bevorstehende Sperrung der Ortsdurchfahrt ab Montag hingewiesen. Wegen der Kirmes an diesem Wochenende ist aber schon ab Freitag gesperrt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Eine Sperrung der Ortsmitte zur Kirmes ist man gewohnt. Doch rund um den Emsteker Marktplatz wird man sich ab dem Wochenende für mehrere Wochen auf Behinderungen einstellen müssen. Erdgas- und Wasserleitungen sowie Glasfaser werden dort verlegt und angesichts des Verkehrsaufkommens auf der nicht übertrieben breit gebauten Ortsdurchfahrt wäre eine halbseitige Sperrung zu gefährlich, wie Franz-Josef Rump aus dem Bauamt des Rathauses auf Nachfrage mitteilt. Bis Ende November sollen die Arbeiten andauern.



