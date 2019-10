„Bildung und Teilhabe“ läuft auf dem Dorf

Wird komplett übernommen: Wer Anspruch auf Wohngeld hat oder andere Leistungen bezieht wie Hartz IV, kann das Mittagessen der Kinder in der Schulmensa über das Bildung- und Teilhabepaket bezahlen lassen. Archivfoto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Kein gutes Zeugnis hat der Paritätische Wohlfahrtsverband vor wenigen Tagen dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) ausgestellt (die MT berichtete). Die Leistungen für benachteiligte Kinder und Jugendliche seien in ihrer Höhe unzureichend und in der bestehenden Form schlicht nicht geeignet, Kinderarmut zu bekämpfen, Teilhabe zu ermöglichen und Bildungsgerechtigkeit sicherzustellen, kritisiert Verband. Der Großteil der Kinder werde gar nicht erreicht, heißt es in dem Bericht.



Die Zahlen mögen bundesweit stimmen, auf lokaler Ebene ergibt sich aber ein anderes Bild, wie ein Gespräch mit den Mitarbeitern im Emsteker Sozialamt ergab. „Allen Wohngeldempfängern mit Kindern steht auch Geld aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu", sagt Sachbearbeiterin Uljana Just.