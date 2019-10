Im Emsteker Bahnhof rauchen die Köpfe

Sachwarmintelligenz: Die Köpfe zusammengesteckt haben die Teams, um die teils kniffligen Fragen zu beantworten. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. „Das ist der Ten..., Ten..., Ten...“, versucht die Emstekerin den Namen aus ihrem Gedächtnis hervorzukramen. „Nee, das war doch ein Bergsteiger“, wird sie gleich am Tisch korrigiert. Aber wer war denn nun der erste Mensch am Südpol?



Pub-Quiz – also Kneipen-Quiz – ist eine im britischen und irischen Raum beliebte Freizeitgestaltung in den Gaststätten und dieser Trend ist auch nach Deutschland geschwappt. Ulla Moormann, Leiterin der Emsteker Bücherei, hat einen solchen Spieleabend in Hamburg kennengelernt und sich gesagt, „was die in Hamburg können, können wir in Emstek auch“. Zustimmenden Applaus hat sie am Freitag für diese Aussage erhalten von den sieben Tischen in der Gastwirtschaft Bi‘n Baohnhoff. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 14. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.