BMW brennt komplett aus

Foto: Autobahnpolizei Ahlhorn

Emstek (mab). Gerade noch rechtzeitig ist ein 72-Jähriger am Freitagabend aus dem Auto gestiegen: Am Freitagabend ist auf der Autobahn 1 bei Emstek ein BMW komplett ausgebrannt. Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn am Samstag mitteilte, bemerkte der Emsländer gegen 20.30 Uhr während der Fahrt in Richtung Bremen, dass sich Rauch entwickelt hatte. Er lenkte seinen BMW an der Abfahrt Cloppenburg im Bereich der Gemeinde Emstek auf den Seitenstreifen.



Der 72-Jährige stieg aus dem Wagen und wählte den Notruf. Kurz darauf stand der BMW schon in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek rückte aus und löschte die Flammen. Die Anschlussstelle Cloppenburg musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. Den Wagen konnten die Einsatzkräfte aber nicht mehr retten. Den Schaden schätzt die Autobahnpolizei auf 50.000 Euro. Die Ursache des Feuers muss noch untersucht werden.

