Mängel werden oft erst nach Jahren sichtbar

Wie neu: Handwerksmeister Georg Büssing verhilft einem mit Leder bezogenen Autositz wieder zu altem Glanz. Mit seiner Erfahrung ist der Emsteker auch in der Prüfungskommission gefragt. Foto: erk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber die Politik hat es dem Handwerk auch nicht leicht gemacht, als 2004 für über 50 Berufe der Meisterzwang abgeschafft wurde. Mittlerweile hat man sich eines Besseren besonnen und für ein Dutzend Berufe die Meisterpflicht zurückgeholt.



Höchste Zeit, wie Robert Hackmann, Fliesenlegermeister aus Emstek, meint. „Ich bekomme heute bei Sanierungen in Altbauten die Fehler zu sehen, die vor zehn Jahren gemacht wurden", sagt der Handwerker. Dabei gehe es keinesfalls nur um optische Mängel, sondern auch um gravierende Fehler.