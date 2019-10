Diebe demontieren 64 Räder

Symbolfoto: Hermes

Emstek (mab). Die Arbeitswoche begann bei einer Firma in Emstek mit einer bösen Überraschung: Die Mitarbeiter konnten 16 Transporter, die auf dem Firmengelände an der Industriestraße abgestellt waren, nicht nutzen. Grund: Diebe haben bei den Transportern sämtliche Reifen samt Felgen abmontiert und gestohlen.



Wann genau die insgesamt 64 Räder gestohlen wurden, ist unklar. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, muss der Diebstahl zwischen Samstag, 28. September, 15 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, passiert sein. Zu diesem Zeitpunkt wurden die räderlosen Transporter entdeckt. Wie groß der entstandene Schaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizei in Emstek unter 04473/2306.