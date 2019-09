Hühnerstall-Machos krähen um die Wette

Stolzer Gockel: Sandra Kathmann (rechts) aus Bühren präsentierte den Gästen der Vorbewertung einen prächtigen Hahn der Rasse „Onadagori“. Foto: Heinz Haupt

Von Heinz Haupt



Bühren. Zu dieser Veranstaltung trafen sich zahlreiche Züchter auf der Anlage von Michael Menke und Sandra Kathmann in Bühren. Mitgebracht hatten sie etwa 60 ihrer gefiederten Freunde. Dabei reichte die bunte Palette des Zuchtmaterials vom zierlichen Sebright-Hühnchen über Wyandotten und Rhodeländer bis hin zum wuchtigen Brahma-Hahn. „Mit einer so starken Resonanz hatten wir nicht gerechnet. Es zeigt uns auf eindrucksvolle Weise das große Interesse unserer Mitglieder an der Vereinsarbeit“, freuten sich der Vorsitzende Alexander Afelt und dessen Stellvertreter Michael Menke über die starke Beteiligung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

